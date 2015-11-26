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STEVE VAI — о новых проектах



В недавнем интервью для Guitar.com STEVE VAI рассказал о новых проектах:



«Моим первоначальным планом было записать три инструментальных гитарных пластинки, не используя наложение. Одна пластинка должна была содержать только "чистую" гитару. Вторая должна была содержать моё обычное грязное звучание. В третью должен был войти материал на восьмиструнке с пониженным строем, это был бы самый сложный материал, о котором я мог только мечтать. Это был единый проект, я всё это распланировал, но потом возникли другие дела.



Я записал один трек — "Candle Power", он из первой пластинки, можете послушать его на YouTube. Там есть крутая техника, с которой я дурачился и которую я называю "совместное смещение". Это когда ты тянешь ноты в разных направлениях, в то же время растягивая и перебирая струны. Я обнаружил, что единственный способ сделать это правильно — это использовать кончик пальца, а затем сгибать сустав последней фаланги в отличие от обычного сгибания. Я посмотрел на это и подумал: "Это же как смещение сустава". В этом куске есть довольно странные вещи. Я хотел бросить вызов себе на 60-летие. Я использовал гитару формы Страт, а я обычно на таких не играю. Это чистый звук без причуд, это как убрать одну из моих рук и играть без медиатора.



Я так и не развил метод фингерпикинга, но подумал: "Окей, дайте мне попробовать. Что-нибудь из этого выйдет. Эта идея возникла у меня из-за странного глиссандо. Похоже на кантри-глиссандо. Я сделал восьмой эпизод "Alien Guitar Secrets", а это примерно полтора часа, где я играю в видео и объясняю метод исполнения песни.



Я никогда не видел, чтобы эта техника использовалась именно таким образом, но я предполагал, что подобное уже делалось раньше, и, возможно, многими музыкантами. После выхода трека некоторые упоминали, что Джерри Донахью делал подобные вещи, я проверил — да, он делал подобное десятки лет назад, хотя для меня это было в новинку.



Есть ещё трилогия "Real Illusions" — я уже выпустил две пластинки, так что я решил, что должен сделать третью. Я начал собирать её воедино. На одной из моих "Alien Guitar Secrets" я сделал акустическую и вокальную версии песни "The Moon And I". Реакция была настолько великолепной, что я подумал: "А знаете, пришёл момент сделать акустическую запись. Только сольная акустическая гитара и вокал. Но как уже было упомянуто, кто знает, чем всё это обернётся? Это просто удивление и удовольствие, вот и всё!»







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