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*Новое видео SLIPKNOT 35
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*Новая песня BLUT AUS NORD 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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Steve Vai

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13 июн 2023 : 		 STEVE VAI в Аргентине

7 июн 2023 : 		 Видео полного выступления STEVE VAI

23 май 2023 : 		 STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST

1 апр 2023 : 		 STEVE VAI: видео с выступления

10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ
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|||| 13 июн 2023

STEVE VAI в Аргентине



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Видео с выступления STEVE'a VAI'я в Аргентине доступно для просмотра ниже.

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