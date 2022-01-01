Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 25
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 9
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
*VILLE VALO: «Я этим соцсетям что-то не доверяю!» 8
*Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта 7
*Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе 7
*THOMAS ZWIJSEN исполняет IRON MAIDEN... Альбомом! 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 25
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles! 9
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ

25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

9 дек 2021 : 		 STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»

3 дек 2021 : 		 STEVE VAI опубликовал новый трек

2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»



zoom
В новом интервью LifeMinute Steve Vai рассказал о том, как в юности учился у Joe Satriani, и как эти уроки вдохновляли его в музыкальном плане с самого раннего возраста:

«Не представляю, какой была бы моя жизнь без него. Когда мне было 12 лет, мой друг Джон Серджио, с которым мы дружили с пелёнок, тоже был великим наставником, потому что он познакомил меня со всей этой музыкой, о которой я не знал, — с прогрессивным роком 70-х годов. Он привёл меня на мой первый концерт QUEEN. Он привёл меня в свою группу — это была первая группа, в которой я участвовал, когда мне было 13 лет. Он был дорогим другом. У него был невероятный музыкальный вкус. Он играл на гитаре, когда мне было 12, и я не мог в это поверить, потому что он жил совсем рядом. А потом он сказал: "Если ты считаешь меня великим, тебе стоит увидеть моего преподавателя игры на гитаре — Joe Satriani". Он дал мне номер телефона Joe, и я начал брать у него уроки. И мои уроки с Джо — это всё, что имело для меня значение.

Joe всегда был классным. Он всегда был твёрдым, убедительным и строгим. И это было лучше всего, потому что он был великолепен, а это именно то, что вы хотите видеть в учителе, — вы вдохновляетесь, когда видите это.

Нам так повезло, что на протяжении всех этих лет мы были неразрывно связаны. Когда я смотрел, как он играет, когда мне было 12, 13, 14, 15, 16 лет, всё, к чему он прикасался на инструменте, звучало как музыка. Когда музыка выходила из-под его пальцев, она превосходно звучала — словно в ней была душа. Это было не просто бессодержательное небытие, вроде академических упражнений и тому подобного. Мы занимались кое-чем из этого — это часть обучения... Так что я всегда ценил это. И всё равно он такой убедительный и такой музыкальный. Его внутренний музыкальный слух вдохновляет, и он продолжает вдохновлять меня всю мою жизнь».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 211

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом