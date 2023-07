сегодня



STEVE VAI вспоминает "Sex & Religion"



STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:



«23 июля исполняется 30 лет со дня выхода альбома "Sex & Religion". После успеха "Passion And Warfare" у меня возникло желание собрать некую супергруппу с Terry Bozzio на барабанах и TM Stevens'ом на басу. Я знал, что мне нужен яркий и мощный вокалист, и, к моему счастью, лейбл (Relativity Records) передал мне кассету с записью молодого канадского вокалиста по имени Devin Townsend. Когда я прослушал его запись, я сразу же понял, что перед мной исключительный талант. Я думаю, что на момент нашей первой встречи Devin был ещё подростком. Он был весёлым, динамичным, непредсказуемым и очень энергичным певцом. Он согласился принять участие в этом проекте, и я был в восторге.



Хотя состав гастрольной группы для этой пластинки несколько изменился, Devin украсил её своим великолепным голосом, непредсказуемыми выходками и экстравертным поведением на сцене. Он был уникален как никто другой, и перенёс альбом "Sex & Religion" в такое измерение, которое значительно повысило его уровень. И я могу заверить вас, что на протяжении всего этого приключения не было ни одного скучного мгновения.



Идея "Sex & Religion" заключалась в создании современной металлической пластинки с композиционными нотками и тяжёлыми вокальными аранжировками. Я всегда стремился к разнообразию в выпускаемых альбомах, и "Sex And Religion" в полной мере отвечает этой задаче. На момент выхода альбома люди понимали, что он совсем не похож на "Passion And Warfare", а его тяжесть и сложность немного опережали последующие тенденции. В то время он был не очень хорошо принят прессой из-за своей неожиданности и агрессивности. Но на сегодняшний день я обнаружил, что он стал любимым для многих поклонников.



Неужели это было 30 лет назад?



Я выражаю глубочайшую признательность всем, кто внёс свой вклад в создание этого альбома, и поклонникам, которые поддерживали его все эти годы».







