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STEVE VAI переносит тур



STEVE VAI отложил свой запланированный тур по Северной Америке до осени. Первый этап американского турне теперь начнётся в среду, 28 сентября, в Эль Каджоне, Калифорния, и завершится в первую неделю декабря. Маршрут теперь будет включать в себя выступления на 52 площадках, в то время как первоначально планировалось провести 54 концерта. Все билеты будут действительны.



Примерно год назад Steve перенёс операцию на плече из-за травмы. Операция прошла успешно, что позволило ему записать студийный альбом "Inviolate" (Favored Nations / Mascot Label Group). В ходе подготовки к турне выяснилось, что появилась новая травма, требующая ещё одной операции, что не позволяет провести турне так, как было объявлено ранее.



«Я очень расстроен тем, что нам придётся перенести этот тур, но я также знаю, что это в лучших интересах для нас и фанатов».







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