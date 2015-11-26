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Steve Vai

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25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

9 дек 2021 : 		 STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»

3 дек 2021 : 		 STEVE VAI опубликовал новый трек

2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI

18 июн 2021 : 		 Обновлённое видео STEVE VAI

12 май 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии

2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI

16 сен 2020 : 		 STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления STEVE VAI

24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах

8 июн 2020 : 		 STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом

7 июн 2020 : 		 STEVE VAI выпустил новый трек

31 май 2020 : 		 STEVE VAI о слабостях

7 май 2020 : 		 STEVE VAI из студии

5 май 2020 : 		 STEVE VAI в акустике

12 апр 2020 : 		 STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом

12 ноя 2019 : 		 STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса

30 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI
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|||| сегодня

STEVE VAI переносит тур



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STEVE VAI отложил свой запланированный тур по Северной Америке до осени. Первый этап американского турне теперь начнётся в среду, 28 сентября, в Эль Каджоне, Калифорния, и завершится в первую неделю декабря. Маршрут теперь будет включать в себя выступления на 52 площадках, в то время как первоначально планировалось провести 54 концерта. Все билеты будут действительны.

Примерно год назад Steve перенёс операцию на плече из-за травмы. Операция прошла успешно, что позволило ему записать студийный альбом "Inviolate" (Favored Nations / Mascot Label Group). В ходе подготовки к турне выяснилось, что появилась новая травма, требующая ещё одной операции, что не позволяет провести турне так, как было объявлено ранее.

«Я очень расстроен тем, что нам придётся перенести этот тур, но я также знаю, что это в лучших интересах для нас и фанатов».

STEVE VAI To Undergo Another Surgery; North American Tour Postponed



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