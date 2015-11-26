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Steve Vai

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2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI

16 сен 2020 : 		 STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления STEVE VAI

24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах

8 июн 2020 : 		 STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом

7 июн 2020 : 		 STEVE VAI выпустил новый трек

31 май 2020 : 		 STEVE VAI о слабостях

7 май 2020 : 		 STEVE VAI из студии

5 май 2020 : 		 STEVE VAI в акустике

12 апр 2020 : 		 STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом

12 ноя 2019 : 		 STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса

30 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

27 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

10 сен 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

9 сен 2019 : 		 Отрывок из нового релиза STEVE VAI

27 авг 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

23 авг 2019 : 		 STEVE VAI выпускает Blu-ray

16 фев 2019 : 		 MIHO ARAI исполняет композицию STEVE VAI

29 янв 2019 : 		 STEVE VAI выпустил две новые книги

28 янв 2019 : 		 STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN

13 дек 2018 : 		 STEVE VAI поздравляет с Новым годом

7 ноя 2018 : 		 STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA

26 июн 2017 : 		 STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе
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|||| сегодня

STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN



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STEVE VAI сообщил о том, что принял гостевое участие в записи нового альбома его хорошего друга, играющего в группе MANÁ, — Sergio Vallín'a.

STEVE VAI Guests On MANГЃ Guitarist SERGIO VALLIN's New Solo Album;



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