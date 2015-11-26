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Steve Vai

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24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах

8 июн 2020 : 		 STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом

7 июн 2020 : 		 STEVE VAI выпустил новый трек

31 май 2020 : 		 STEVE VAI о слабостях

7 май 2020 : 		 STEVE VAI из студии

5 май 2020 : 		 STEVE VAI в акустике

12 апр 2020 : 		 STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом

12 ноя 2019 : 		 STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса

30 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

27 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

10 сен 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

9 сен 2019 : 		 Отрывок из нового релиза STEVE VAI

27 авг 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

23 авг 2019 : 		 STEVE VAI выпускает Blu-ray

16 фев 2019 : 		 MIHO ARAI исполняет композицию STEVE VAI

29 янв 2019 : 		 STEVE VAI выпустил две новые книги

28 янв 2019 : 		 STEVE VAI, JEFF SCOTT SOTO и другие исполняют QUEEN

13 дек 2018 : 		 STEVE VAI поздравляет с Новым годом

7 ноя 2018 : 		 STEVE VAI выступил с ALABAMA SYMPHONY ORCHESTRA

26 июн 2017 : 		 STEVE VAI и DEVIN TOWNSEND выступили вместе

17 май 2017 : 		 Новый релиз STEVE VAI выйдет летом

29 дек 2016 : 		 STEVE VAI исполняет хит EAGLES

14 дек 2016 : 		 STEVE VAI: «Я постоянно получаю предложения создать супергруппу»

17 ноя 2016 : 		 STEVE VAI хвалит DANIELE GOTTARDO

28 окт 2016 : 		 STEVE VAI не оставил идею собрать состав "Eat 'Em And Smile"
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STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY



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STEVE VAI записал гостевую партию для первого сингла своего друга MOHINI DEY "Can You Feel Me?" — трек доступен для прослушивания ниже.

STEVE VAI Guests On Bassist MOHINI DEY's Solo Debut;



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