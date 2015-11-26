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STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY



STEVE VAI записал гостевую партию для первого сингла своего друга MOHINI DEY "Can You Feel Me?" — трек доступен для прослушивания ниже.

<a data-cke-saved-href="http://mohinidey.bandcamp.com/track/can-you-feel-me" href="http://mohinidey.bandcamp.com/track/can-you-feel-me">Can You Feel Me? by Mohini Dey-Bass Guitarist/Vocal</a>





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