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STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a



В новом интервью IndiePower.com Steve Vai рассказал о годах, когда он был гитаристом в сольной группе David'a Lee Roth'a после того, как тот ушёл из VAN HALEN, вместе с бывшим басистом TALAS Billy Sheehan'ом и барабанщиком Gregg'ом Bissonette'ом. На вопрос, какие воспоминания об этом периоде ему больше всего запомнились, Steve ответил следующее:



«Их было очень много. Гастроли, становление "рок-звездой" практически за один вечер после присоединения к сольной группе David'a Lee Roth'a, когда он покинул VAN HALEN, было просто шокирующим событием. Каждый вечер в туре был... О Боже, я был очень рад, что мне довелось это пережить. И было много других моментов. Товарищество между мной, Billy и Gregg'ом было и остаётся очень крепким, а это такие жизненные отношения, которые бесценны. Вот что я приобрёл. И одна из вещей, которые мне действительно нравилось делать, это учиться чему-то у Dave'a. Он был очень энергичным парнем. Мы много общались и занимались, к примеру, скалолазанием — в то время он очень любил лазать по горам. Мы нанимали потрясающих гидов и отправлялись заниматься чем-то подобным. Он приучил меня к тренировкам, потому что когда я пришёл в группу, я был похож на лапшу. И мне всё это очень нравилось. Это было отличное время».







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