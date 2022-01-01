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Steve Vai

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STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»



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STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:

«Я никогда не был в туре с таким количеством неожиданных проблем. После концерта в Берлине наш автобус сломался, и нам пришлось ехать прямо на берлинский вокзал и садиться на поезд до Дюссельдорфа в 4:30 утра, а затем ехать час, чтобы успеть вовремя на фестиваль Bospop в Нидерландах, и мы успели! Какой это был великолепный концерт, даже практически без сна.

Кажется, что каждый раз, когда что-то ломается в этом туре, нас ждёт нечто лучшее. Например, в автобусе, который сломался, не было кондиционера, а мы только что преодолели Италию, и нам было непонятно, как мы сможем проехать Испанию на этом автобусе в убийственную жару. Когда мы приехали в Bospop, одна группа только закончила свой тур, и их автобус в тот день возвращали в Лондон, и мы взяли его, чтобы закончить наш тур. Этот автобус лучше, и в нём даже есть кондиционер. Ну как вам это нравится! Ангелы на наших плечах, детка!!!»

STEVE VAI Checks In From European Tour - I Have Never Been On A Tour With So Many Unexpected Challenges




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