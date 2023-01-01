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STEVE VAI — об утраченной гитаре



STEVE VAI в рамках интервью Radio Forrest коснулся темы недавно возвращённой ему гитары:



«Эта гитара была украдена у меня 36 с половиной лет назад, и я думал, что она пропала. Её сделал для меня мой лучший друг того времени, Джо Деспаньи. Он делал для меня все те причудливые гитары, и он сделал гитару "Швейцарский сыр", которая была совершенно уникальной. И она была украдена во время репетиций с Dave'ом Roth'ом. Я использовал её в клипе "Yankee Rose" и планировал взять с собой в тур, чтобы испытать на практике. И она пропала. И вот спустя 36 с половиной лет она всплыла. Молодой парень, юноша 21 года обнаружил его на чердаке дома своих бабушки и дедушки в Тихуане, Мексика, и казалось, что эту коробку даже не открывали. И он каким-то образом узнал её и вернул мне».











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