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*MEGADETH кинули автора обложки? 31
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 28
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Steve Vai

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10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

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5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

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15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

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STEVE VAI — об утраченной гитаре



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STEVE VAI в рамках интервью Radio Forrest коснулся темы недавно возвращённой ему гитары:

«Эта гитара была украдена у меня 36 с половиной лет назад, и я думал, что она пропала. Её сделал для меня мой лучший друг того времени, Джо Деспаньи. Он делал для меня все те причудливые гитары, и он сделал гитару "Швейцарский сыр", которая была совершенно уникальной. И она была украдена во время репетиций с Dave'ом Roth'ом. Я использовал её в клипе "Yankee Rose" и планировал взять с собой в тур, чтобы испытать на практике. И она пропала. И вот спустя 36 с половиной лет она всплыла. Молодой парень, юноша 21 года обнаружил его на чердаке дома своих бабушки и дедушки в Тихуане, Мексика, и казалось, что эту коробку даже не открывали. И он каким-то образом узнал её и вернул мне».






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