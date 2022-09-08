Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новое видео MEGADETH 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 10
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
*Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили 8
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ

25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

9 дек 2021 : 		 STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»

3 дек 2021 : 		 STEVE VAI опубликовал новый трек

2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI

18 июн 2021 : 		 Обновлённое видео STEVE VAI

12 май 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии
Показать далее
| - |

|||| 8 сен 2022

Документальный фильм от STEVE VAI



zoom
STEVE VAI представил документальный фильм, рассказывающий о жизни музыканта с 1960 по 1990 годы.

STEVE VAI - 77-Minute Documentary "His First 30 Years" Now Streaming




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 сен 2022
o
overgrin
Интересно!

просмотров: 499

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом