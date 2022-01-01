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Новое видео STEVE VAI



"In The Wind", новое видео от STEVE VAI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vai/Gash", выходящего 27 января на Favored Nations/Mascot Label Group.



«Этот альбом был сочинен и записан в 1991 году в течение, возможно, двух недель, как ответ на мое желание играть определенную музыку, которую я мог бы слушать, катаясь на мотоцикле Harley-Davidson со своими друзьями. Она напоминает определенный тип рок-музыки, которой я наслаждался, будучи подростком в 1970-х годах. Эти записи пролежали на полке более 30 лет, и вот теперь, в 2023 году, они выходят в свет»







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