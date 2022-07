сегодня



STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент



В рамках пресс-конференции на фестивале Hellfest у STEVE'а VAI'я спросили, будет ли он демонстрировать в деле свой инструмент, на что он ответил:



«Я был твёрдо намерен показать его. Это было частью плана, но случилось так, что полтора года назад мне пришлось лечить плечо, а оно заживает около года. И тут случился ещё один разрыв, и мне снова пришлось лечиться».



Рассказывая о том, что он записал и песню, и клип в перерывах между операциями, бывший помощник он сказал:



«До этого я хотел завершить работу над "Teeth Of The Hydra" — песней и видео. Итак, на песню ушло около шести недель, а затем я понял, что должен снять видео, потому что именно в этом и заключается всё удовольствие — в том, чтобы наблюдать и созерцать его».



Говоря о физической нагрузке, которую требует исполнение на единственном в своём роде гибридном инструменте, музыкант признался:



«Это было трудно, потому что это тяжёлый инструмент, и я использую ремень, который проходит вокруг моего тела, так что весь вес приходится на ноги. И он не двигается, как гитара — он не идёт "туда" или "сюда" — и если ты двигаешься, The Hydra думает, что ты хочешь идти туда».



Что касается записи видеоклипа на этот трек, он рассказал:



«Я изо всех сил старался закончить видео, а через два-три дня после съёмок видео мне сделали операцию на плече, и это было три с половиной месяца назад. Всё это означает, что "Hydra" ещё не дебютировала вживую... пока.



Я не мог играть на "Hydra" в этом европейском туре, так как на восстановление уходит около года, но я был твёрдо намерен взять её, потому что я смогу играть на ней, это совершенно точно. Конечно, я разочарован, что не смог привезти её, но я не могу играть на ней прямо сейчас».















