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Steve Vai

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2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI

18 июн 2021 : 		 Обновлённое видео STEVE VAI

12 май 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии

2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI

16 сен 2020 : 		 STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления STEVE VAI

24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах

8 июн 2020 : 		 STEVE VAI рассказал о том, почему он предпочитает оставаться сольным артистом

7 июн 2020 : 		 STEVE VAI выпустил новый трек

31 май 2020 : 		 STEVE VAI о слабостях

7 май 2020 : 		 STEVE VAI из студии

5 май 2020 : 		 STEVE VAI в акустике

12 апр 2020 : 		 STEVE VAI о работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом

12 ноя 2019 : 		 STEVE VAI о выступлении Дениса Васильевса

30 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

27 сен 2019 : 		 Фрагмент нового Blu-ray STEVE VAI

10 сен 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

9 сен 2019 : 		 Отрывок из нового релиза STEVE VAI

27 авг 2019 : 		 STEVE VAI на репетиции

23 авг 2019 : 		 STEVE VAI выпускает Blu-ray
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STEVE VAI выпустит альбом зимой



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STEVE VAI сообщил о том, что его десятая студийная пластинка, получившая название "Inviolate", будет выпущена 28 января 2022 года.

Трек-лист:

"Teeth Of The Hydra"
"Zeus In Chains"
"Little Pretty"
"Candle Power"
"Apollo In Color"
"Avalancha"
"Greenish Blues"
"Knappsack"
"Sandman Cloud Mist"

STEVE VAI To Release Inviolate Album In January



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