STEVE VAI выпустит альбом зимой



STEVE VAI сообщил о том, что его десятая студийная пластинка, получившая название "Inviolate", будет выпущена 28 января 2022 года.



Трек-лист:



"Teeth Of The Hydra"

"Zeus In Chains"

"Little Pretty"

"Candle Power"

"Apollo In Color"

"Avalancha"

"Greenish Blues"

"Knappsack"

"Sandman Cloud Mist"







