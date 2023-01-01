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ADRIAN VANDENBERG: «STEVE VAI извинился за своё поведение в WHITESNAKE»



ADRIAN VANDENBERG в рамках недавнего разговора по поводу нового альбома своей группы коснулся и взаимоотношений со STEVE'ом VAI'ем:



«Мы со Steve'ом практически сразу же стали хорошими друзьями. Я думаю, что мы с ним очень хорошо сработались, потому что мне казалось, что это было совершенно иное звучание».



Он рассказал о том, чем они отличаются друг от друга как музыканты:



«Я очень мелодичный исполнитель — это всегда было моей страстью, — а Steve, особенно в тот период, был очень ярким, потому что чувствовал, что ему нужно зарекомендовать себя. Он сказал мне об этом позже».



Vandenberg сообщил, что Vai извинился за то, что он сам на прошлой неделе назвал «поведением примадонны»:



«Позже он сказал: "Чувак, я должен сказать, что в то время моё эго было немного раздуто", и он извинился за своё поведение. Он добавил: "Знаешь, я просто слишком увлёкся в тот период времени, когда все только и говорили: "О! Steve Vai"».



Признав, что ему было непросто из-за того, что он не участвовал в записи альбома "Slip Of The Tongue", Adrian отнёсся к этому философски:



«Как бы ни было обидно, что из-за травмы запястья я не мог играть на своих песнях, в то же время я думал: "В каком-то смысле это даже здорово, что на песнях играет гитарист такого уровня, как Steve».







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