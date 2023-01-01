Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 14
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 13
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



23 май 2023 : 		 STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST

1 апр 2023 : 		 STEVE VAI: видео с выступления

10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ

25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST



zoom
STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST в рамках Bridge Guitar Festival, Eindhoven, Нидерланды.

STEVE VAI Performs With METROPOLE ORKEST At 2023 Bridge Guitar Festival In Eindhoven -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 200

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом