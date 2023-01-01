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STEVE VAI о выступлении с CHICAGO & FRIENDS



Steve Vai опубликовал следующее сообщение:



«Привет, друзья! В прошлые выходные я был удостоен чести исполнить несколько песен с великой группой Chicago на концерте Chicago And Friends Tribute Concert в Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Эти концерты посвящены 55-летию дебютного альбома Chicago Transit Authority. Из этих выступлений будет сделан специальный телевизионный трибьют-концерт Decades Rock Live, который выйдет в эфир через некоторое время в будущем.



В целом впечатление от концерта было потрясающим. Эта знаменитая группа выпускала хитовые пластинки и гастролировала на протяжении последних 57 лет, и сейчас она звучит более полно и мощно, чем когда-либо. Терри Кэт, который был оригинальным гитаристом Chicago до самой своей смерти в 1978 году, был потрясающим гитаристом, чей необработанный гитарный тон 60-70-х годов помог сформировать звучание рок-гитары в популярной музыке, начиная с тех дней, когда они выступали перед Джими Хендриксом, который был поклонником и другом Терри. Для меня было честью отдать дань уважения этой легенде и группе, приняв участие в нескольких песнях на протяжении всего вечера. Я не играл в таком огромном и мощном коллективе со времен Заппы. Духовые были великолепны, в такт, в стиле фанк и с феноменальной аранжировкой.



У меня также была возможность познакомиться с новыми людьми и сблизиться с ними, что я больше всего люблю на подобных концертах. Помимо всех участников группы, среди артистов были Christone "Kingfish" Ingram, Chris Daughtry, Robin Thicke, VoicePlay, Robert Randolph и Judith Hill. Все они выступили как настоящие профессионалы! И отдельный респект нынешнему гитаристу из Tony Obrohta. Выдающийся музыкант, который идеально вписался в группу, и вообще потрясающий человек.



Спасибо всей группе за то, что пригласили меня принять участие в этом особенном событии. Я восхищён!»







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