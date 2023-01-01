Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 23
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 19
*Стриминг для рокеров и металлистов 19
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
*MEGADETH смогут и без Kiko 15
*ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 23
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
[= ||| все новости группы



*

Steve Vai

*



29 ноя 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении с CHICAGO & FRIENDS

19 сен 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении в Тампере

20 авг 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «STEVE VAI извинился за своё поведение в WHITESNAKE»

26 июл 2023 : 		 STEVE VAI вспоминает "Sex & Religion"

13 июн 2023 : 		 STEVE VAI в Аргентине

7 июн 2023 : 		 Видео полного выступления STEVE VAI

23 май 2023 : 		 STEVE VAI выступил с METROPOLE ORKEST

1 апр 2023 : 		 STEVE VAI: видео с выступления

10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

8 сен 2022 : 		 Документальный фильм от STEVE VAI

18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

6 июн 2022 : 		 STEVE VAI открыл тур

4 апр 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVE VAI о выступлении с CHICAGO & FRIENDS



zoom
Steve Vai опубликовал следующее сообщение:

«Привет, друзья! В прошлые выходные я был удостоен чести исполнить несколько песен с великой группой Chicago на концерте Chicago And Friends Tribute Concert в Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Эти концерты посвящены 55-летию дебютного альбома Chicago Transit Authority. Из этих выступлений будет сделан специальный телевизионный трибьют-концерт Decades Rock Live, который выйдет в эфир через некоторое время в будущем.

В целом впечатление от концерта было потрясающим. Эта знаменитая группа выпускала хитовые пластинки и гастролировала на протяжении последних 57 лет, и сейчас она звучит более полно и мощно, чем когда-либо. Терри Кэт, который был оригинальным гитаристом Chicago до самой своей смерти в 1978 году, был потрясающим гитаристом, чей необработанный гитарный тон 60-70-х годов помог сформировать звучание рок-гитары в популярной музыке, начиная с тех дней, когда они выступали перед Джими Хендриксом, который был поклонником и другом Терри. Для меня было честью отдать дань уважения этой легенде и группе, приняв участие в нескольких песнях на протяжении всего вечера. Я не играл в таком огромном и мощном коллективе со времен Заппы. Духовые были великолепны, в такт, в стиле фанк и с феноменальной аранжировкой.

У меня также была возможность познакомиться с новыми людьми и сблизиться с ними, что я больше всего люблю на подобных концертах. Помимо всех участников группы, среди артистов были Christone "Kingfish" Ingram, Chris Daughtry, Robin Thicke, VoicePlay, Robert Randolph и Judith Hill. Все они выступили как настоящие профессионалы! И отдельный респект нынешнему гитаристу из Tony Obrohta. Выдающийся музыкант, который идеально вписался в группу, и вообще потрясающий человек.

Спасибо всей группе за то, что пригласили меня принять участие в этом особенном событии. Я восхищён!»

STEVE VAI Shares Recap And Video From CHICAGO & FRIENDS Tribute Show -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 155

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом