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STEVE VAI : «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»



Примерно год назад STEVE VAI перенёс операцию на плече, которая помогла справиться с недугом, и он смог записать новый альбом. Однако при подготовке к туру стало понятно, что с гастролями придётся повременить. В недавнем интервью он рассказал о состоянии здоровья:



«Плечо заболело много лет назад, и оно беспокоило меня, когда я занимался спортом. И я пустил всё на самотёк, до такой степени, что перешёл точку невозврата, когда терапия уже не помогала, и нужно было вмешаться и всё исправить. И они это сделали, они проделали отличную работу. Всё зажило. И я записал "Inviolate". К сожалению, летом я порвал ещё одно сухожилие, и поэтому нам пришлось перенести американскую часть тура на осень — потому что мне пришлось сделать ещё одну операцию. Но всё в порядке. Я не беспокоюсь ни о чём из этого».



По словам Steve'а, он не терял веры в то, что сможет продолжать сочинять и записывать музыку, когда восстановится после операции.



«Я отметил, что я не паниковал. Не было случая, чтобы я подумал... Ну, был момент после того, как я освободился от перевязи, когда я попытался играть, а ничего не получалось — я не мог взять аккорд, я не мог ударить по струне. И тогда я подумал: "Так, вот что значит конец жизненного пути для музыканта". И примерно на 10 секунд я почувствовал: "Вот и всё. Я закончил". Такая мысль была в моей голове. И я могу вам честно сказать, что при этой мысли не было никакого страха, но разочарование, конечно, было.



Я не определяю себя как просто гитариста. Люди говорят: "Музыка — это твоя жизнь". Музыка — это не моя жизнь. Музыка — это то, чем я занимаюсь в жизни. Жизнь намного больше, чем то, что ты в ней делаешь. Поэтому я никогда не чувствовал себя ограниченным в выражении творческих музыкальных идей, даже если у меня не было гитары. И я всегда знал, что это будет, несмотря ни на что. Поэтому я не был опустошен. Но потом зазвучал другой голос, голос моего высшего "Я" — оно обычно приходит на помощь — и он сказал: "Заткнись нахрен и просто начни играть. Ты знаешь, что у тебя всё получится". И я сказал: "Хорошо. Да, сэр". Я просто начал, и всё вернулось».







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