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STEVE VAI опубликовал новый трек



STEVE VAI представил новую композицию "Little Pretty", которая будет включена в выходящий 28 января на CD и в цифровом варианте, а также 18 марта на виниле, новый альбом "Inviolate", релизом которого займётся Favored Nations / Mascot Label Group.



Трек-лист:



01. Teeth Of The Hydra



02. Zeus In Chains



03. Little Pretty



04. Candle Power



05. Apollo In Color



06. Avalancha



07. Greenish Blues



08. Knappsack



09. Sandman Cloud Mist







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