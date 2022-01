сегодня



Новое видео STEVE VAI



"Zeus In Chains", новое видео STEVE VAI, доступно для просмотра ниже. Эта композиция взята из альбома "Inviolate", выходящего 18 марта на виниле, а на CD и в цифровом варианте 28 января.



Трек-лист:



01. Teeth Of The Hydra



02. Zeus In Chains



03. Little Pretty



04. Candle Power



05. Apollo In Color



06. Avalancha



07. Greenish Blues



08. Knappsack



09. Sandman Cloud Mist





































