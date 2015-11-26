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Первое первое STEVE VAI



STEVE VAI, выпустивший альбом "Inviolate", впервые в своей карьере достиг первого места в чартах.



Он сказал:



«Вот это да! За 50 лет занятий музыкой я впервые дебютировал в чарте под номером 1! Это очень приятно, и я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы это сделали. У нас ещё есть несколько маленьких сюрпризов к этой пластинке, так что следите за новостями. Это просто отпад!»

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