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Steve Vai

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15 фев 2022 : 		 Первое первое STEVE VAI

13 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о том, как он воспринимает критику

8 фев 2022 : 		 STEVE VAI — о воссоединении с DAVID'ом LEE ROTH'ом: «Поезд уже ушёл»

7 фев 2022 : 		 STEVE VAI: «После операции думал, что с игрой закончено. Но не сдался!»

2 фев 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

1 фев 2022 : 		 STEVE VAI об уходе на пенсию DAVID'a LEE ROTH'a, DAVID'a COVERDALE'a

29 янв 2022 : 		 STEVE VAI — о том, чему он научился у DAVID'a LEE ROTH'a

27 янв 2022 : 		 Гидра от STEVE VAI и IBANEZ

25 янв 2022 : 		 STEVE VAI переносит тур

14 янв 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

9 дек 2021 : 		 STEVE VAI: «Мне повезло играть партии Эдди»

3 дек 2021 : 		 STEVE VAI опубликовал новый трек

2 дек 2021 : 		 STEVE VAI выпустит альбом зимой

23 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE VAI

18 июн 2021 : 		 Обновлённое видео STEVE VAI

12 май 2021 : 		 Новое видео STEVE VAI

2 мар 2021 : 		 STEVE VAI — о будущих проектах

24 фев 2021 : 		 STEVE VAI из студии

2 фев 2021 : 		 STEVE VAI на альбоме SEGIO VALLIN

14 янв 2021 : 		 STEVE VAI — об альбоме "Fire Garden"

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент выступления STEVE VAI

16 сен 2020 : 		 STEVE VAI исполняет JOE SATRIANI

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления STEVE VAI

24 июл 2020 : 		 STEVE VAI на новом сингле MOHINI DEY

20 июл 2020 : 		 STEVE VAI — о новых проектах
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Первое первое STEVE VAI



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STEVE VAI, выпустивший альбом "Inviolate", впервые в своей карьере достиг первого места в чартах.

Он сказал:

«Вот это да! За 50 лет занятий музыкой я впервые дебютировал в чарте под номером 1! Это очень приятно, и я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы это сделали. У нас ещё есть несколько маленьких сюрпризов к этой пластинке, так что следите за новостями. Это просто отпад!»

STEVE VAI Gets First Ever #1 Chart Debut With Inviolate Album



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