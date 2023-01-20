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Steve Vai

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STEVE VAI воссоединился с гитарой



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STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:

«Воссоединение — это так приятно. Как ни странно, после пропажи 36 с половиной лет назад моя гитара Joe Despagni "Swiss Cheese", сделанная на заказ, наконец-то вернулась ко мне. Эта гитара была изготовлена для меня по заказу Джо Деспаньи. Джо был моим лучшим другом в детстве, и он сделал для меня одни из самых диких гитар, к которым я когда-либо прикасался, такие как гитара Flame, Lightning Bolt, эта гитара Swiss Cheese, ZNG ZNG, и его последнее произведение, которое он сделал для меня перед смертью, — Theadolite. Над многими из этих гитар он работал вместе со своим братом Робом.

Я использовал "Swiss Cheese" в оригинальном клипе "Yankee Rose", когда был с David'ом Lee Roth'ом, использовал её на репетициях и планировал гастролировать с ней, но эта гитара, наряду с тремя другими, была украдена в Пасадене в Perkins Palace во время репетиций тура "Eat 'Em And Smile". Официально это первая гитара, получившая ручку с "обезьяньим" хватом, и первая гитара, которую Джо сделал с ручкой по моей просьбе.

Гитара была обнаружена Иваном Гонсалесом Акостой на чердаке дома его бабушки и дедушки в Тихуане, Мексика, не так давно. Похоже, что люди, которые жили в доме его бабушки и дедушки до них, приобрели гитару где-то по случаю, и она так и пролежала на чердаке, только недавно её обнаружили, когда проводили переустройство в доме.

Когда Иван обнаружил эту гитару, он разместил несколько фотографий в Интернете, и они попали на глаза Майку Мескеру. Майк является авторитетом в истории и особенностях всех моих гитар. Майк связался с Иваном и через некоторое время смог договориться о передаче гитары, после чего Ивана встретили Майк, Даг МакАртур и я. Спасибо Майку за его бдительность в возвращении домой этой гитары.

Состояние гитары, когда я её увидел, повергло меня в шок. Как будто её положили в чехол и не играли на ней 36 лет. Цвета всё ещё яркие, а гриф в отличной форме.

Спасибо, Иван, за ваше внимание и за то, что я воссоединился с этой частью моей истории. Получив эту гитару, я чувствую себя так, словно старый друг вернулся домой после долгих лет, чтобы джемовать со мной. Я верю, что вместе мы образуем замечательный сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром».






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20 янв 2023
gravitgroove
Такую уродливую клюшку почти нереально скинуть без палева, и играть на такой - зашквар. Те цыгане (получается, след к мексиканцам тянется), что ее спи***ли были идиотами.
20 янв 2023
Svarg_1349
Ну и славненько. Счастья молодым!

просмотров: 423

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