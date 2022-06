сегодня



STEVE VAI открыл тур



STEVE VAI выступлением четвертого июня в Глазго открыл европейский тур, в рамках которого он даст концерты в Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Испании:



Set 1

"Avalancha"

"Giant Balls of Gold"

"Little Pretty"

"Tender Surrender"

"Lights Are On"

"Candlepower"

- Dave Solo -

"Building the Church"









Set 2

"Greenish Blues"

"Bad Horsie"

"I'm Becoming"

"Sandman Cloud Mist"

"Dyin’ Day"

Play Video"

- Drum Solo -

"Zeus in Chains"

"Liberty"

"For the Love of God"





Encore:

"Fire Garden Suite IV - Taurus Bulba"







+0 -0



просмотров: 135