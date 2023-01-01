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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 29
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Steve Vai

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Новая песня STEVE VAI



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“She Saved My Life Tonight”, новая песня от STEVE VAI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vai/Gash", выходящего 27 января на Favored Nations/Mascot Label Group.

Steve сказал:

«Этот альбом был сочинён и записан в 1991 году в течение, возможно, двух недель, как ответ на моё желание играть определённую музыку, которую я мог бы слушать, катаясь на мотоцикле Harley-Davidson со своими друзьями. Она напоминает определённый тип рок-музыки, которой я наслаждался, будучи подростком в 1970-х годах. Эти записи пролежали на полке более 30 лет, и вот теперь, в 2023 году, они выходят в свет».

STEVE VAI Presents




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