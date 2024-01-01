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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 74
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 31
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Marilyn Manson

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4 авг 2024 : 		 MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу

3 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

2 авг 2024 : 		 Новая песня MARILYN MANSON

16 май 2024 : 		 MARILYN MANSON возвращается из «отмены»

20 сен 2023 : 		 20 часов общественных работ MARILYN MANSON

21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

19 фев 2021 : 		 Детективы могут встретиться с одной из «жертв» MARILYN MANSON

10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

7 фев 2021 : 		 MARILYN MANSON лишился менеджера

5 фев 2021 : 		 PHOEBE BRIDGERS: «MARILYN MANSON показывал мне Rape Room»

4 фев 2021 : 		 WES BORLAND — о MARILYN'e MANSON'e: «Тот ещё...»

4 фев 2021 : 		 DITA VON TEESE об отношениях с MARILYN MANSON

4 фев 2021 : 		 TRENT REZNOR: «Я давно порвал с MARILYN'ом MANSON'ом»
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MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу



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Видео с первого за почти пять лет концерта MARILYN MANSON, состоявшегося второго августа в рамках разогрева FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже:

01. We Know Where You Fucking Live
02. Disposable Teens
03. Angel With The Scabbed Wings
04. This Is The New Shit
05. Say10
06. Deep Six
07. Tourniquet
08. mOBSCENE
09. The Dope Show
10. Sweet Dreams (Are Made Of This)
11. The Love Song
12. The Beautiful People




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