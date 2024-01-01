MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу

Видео с первого за почти пять лет концерта MARILYN MANSON, состоявшегося второго августа в рамках разогрева FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже:
01. We Know Where You Fucking Live
02. Disposable Teens
03. Angel With The Scabbed Wings
04. This Is The New Shit
05. Say10
06. Deep Six
07. Tourniquet
08. mOBSCENE
09. The Dope Show
10. Sweet Dreams (Are Made Of This)
11. The Love Song
12. The Beautiful People
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