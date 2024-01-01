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MARILYN MANSON отыграл первое за пять лет шоу



Видео с первого за почти пять лет концерта MARILYN MANSON, состоявшегося второго августа в рамках разогрева FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже:



01. We Know Where You Fucking Live

02. Disposable Teens

03. Angel With The Scabbed Wings

04. This Is The New Shit

05. Say10

06. Deep Six

07. Tourniquet

08. mOBSCENE

09. The Dope Show

10. Sweet Dreams (Are Made Of This)

11. The Love Song

12. The Beautiful People







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