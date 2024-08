сегодня



MARILYN MANSON исполнил новую песню



MARILYN MANSON исполнил новую песню в рамках выступления третьего августа в The Fillmore, Silver Spring, Maryland:



* Cruci-Fiction In Space 03:02

* Disposable Teens 08:09

* Angel With The Scabbed Wings 11:25

* Say10 15:32

* This Is The New Shit 20:10

* Great Big White World 24:44

* Deep Six 29:49

* Third Day Of A Seven Day Binge 35:16

* mOBSCENE 40:01

* Interlude 43:45

* Tourniquet 45:46

* The Dope Show 50:46

* As Sick As The Secrets Within 54:54

* Sweet Dreams (Are Made of This) 1:00:45

* The Love Song 1:05:43

* The Beautiful People 1:09:07

* Coma White 1:15:34











