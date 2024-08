сегодня



Видео с выступления MARILYN MANSON



Видео с выступления MARILYN MANSON, которое состоялось седьмого августа в Pine Knob Music Theatre, Clarkston, Michigan на разогреве у FIVE FINGER DEATH PUNCH, доступно для просмотра ниже:



01. We Know Where You Fucking Live

02. Disposable Teens

03. Angel With The Scabbed Wings

04. This Is The New Shit

05. Say10

06. Deep Six

07. Tourniquet

08. mOBSCENE

09. The Dope Show

10. As Sick As The Secrets Within

11. Sweet Dreams (Are Made Of This) (EURYTHMICS cover)

12. The Love Song

13. The Beautiful People







+0 -0



просмотров: 57