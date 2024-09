сегодня



Видео полного выступления MARILYN MANSON



Видео полного выступления MARILYN MANSON, которое состоялось 12 сентября в Choctaw Grand Theater, Durant, Oklahoma, доступно для просмотра ниже:



* "Terrifier Soundtrack (Paul Wiley)" 0:02

* "We Know Where You Fucking Live" 1:00

* "Disposable Teens" 6:03

* "Angel With The Scabbed Wings" 9:43

* "This Is The New Shit" 14:09

* "Say10" 18:46

* "Deep Six" 23:22

* "Tourniquet" 28:39

* "Mobscene" 33:25

* "Integrantes" 37:23

* "The Dope Show" 37:57

* "As Sick As The Secrets Within" 41:58

* "Sweet Dreams (Are Made Of This)" 48:05

* "The Love Song" 53:13

* "The Beautiful People" 57:04







