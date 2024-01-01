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Marilyn Manson

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16 авг 2024 : 		 Новое видео MARILYN MANSON

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21 июл 2023 : 		 MARILYN MANSON урегулировал сопливое дело

21 ноя 2022 : 		 MARILYN MANSON получает регулярные угрозы в свой адрес

30 май 2022 : 		 Судья отклонил иск к MARILYN MANSON

3 мар 2022 : 		 MARILYN MANSON подал иск против Эвен Рейчел Вуд

1 дек 2021 : 		 Дом MARILYN'a MANSON'a был обыскан полицией

25 ноя 2021 : 		 Босс Грэмми выступил с защитой номинации MARILYN'a MANSON'a на награду

22 ноя 2021 : 		 MARILYN MANSON продал дом в Hollywood Hills

6 окт 2021 : 		 Адвокат MARILYN MANSON: «Истица была готова на контакт с биологическими жидкостями»

6 сен 2021 : 		 Адвокат MARILYN'a MANSON'a подал прошение о невиновности подзащитного

10 июл 2021 : 		 MARILYN MANSON сдался и вышел

28 июн 2021 : 		 MARILYN MANSON достиг соглашения о явке в полицию

14 июн 2021 : 		 WEDNESDAY 13 — об обвинениях против MANSON'a

26 май 2021 : 		 Сопли MARILYN MANSON приведут его в тюрьму

3 мар 2021 : 		 ALICE COOPER — об обвинениях в адрес MARILYN'а MANSON'а

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10 фев 2021 : 		 Как обвинения против MARILYN MANSON повлияли на продажи

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Видео полного выступления MARILYN MANSON



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Видео полного выступления MARILYN MANSON, которое состоялось 12 сентября в Choctaw Grand Theater, Durant, Oklahoma, доступно для просмотра ниже:

* "Terrifier Soundtrack (Paul Wiley)" 0:02
* "We Know Where You Fucking Live" 1:00
* "Disposable Teens" 6:03
* "Angel With The Scabbed Wings" 9:43
* "This Is The New Shit" 14:09
* "Say10" 18:46
* "Deep Six" 23:22
* "Tourniquet" 28:39
* "Mobscene" 33:25
* "Integrantes" 37:23
* "The Dope Show" 37:57
* "As Sick As The Secrets Within" 41:58
* "Sweet Dreams (Are Made Of This)" 48:05
* "The Love Song" 53:13
* "The Beautiful People" 57:04




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