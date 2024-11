22 ноя 2024



Новое видео MARILYN MANSON



"One Assassination Under God", новое видео группы MARILYN MANSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "One Assassination Under God - Chapter 1", выходящего 22 ноября на Nuclear Blast Records:



01. One Assassination Under God

02. No Funeral Without Applause

03. Nod If You Understand

04. As Sick As The Secrets Within

05. Sacrilegious

06. Death Is Not A Costume

07. Meet Me In Purgatory

08. Raise The Red Flag

09. Sacrifice Of The Mass







+0 -1



просмотров: 151