28 мар 2022



DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса



Mark Tremonti (ALTER BRIDGE, TREMONTI) и Lyell присоединились на сцене к DAUGHTRY в рамках выступления в Fillmore New Orleans, New Orleans, Louisiana 26 марта для исполнения кавер-версии FOO FIGHTERS' "My Hero" в память о Тейлоре Хокинсе.



















+0 -1



просмотров: 131