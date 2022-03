28 мар 2022



MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса



Когда Dave в 2013 году играл с QUEENS OF THE STONE AGE, Телйор вместе со своими друзьями Wiley Hodgden (bass) и Mick Murphy (guitar) играл в кавер-группе Chevy Metal. Murphy написал в своем сообщении:



«Я в шоке. Это просто не поддается осмыслению. Я в шоке и убит горем. Он был настолько бодр все последнее время. На 11. Я считал его другом и братом по року. Он был весельчаком. Много смеялся. Несмотря на то, что он был большой рок-звездой, он относился ко мне как к равному на сцене и в студии. Предоставил мне несколько невероятных возможностей, и это всегда было уникально и чертовски весело. С ним было охренительно весело джемовать. Его потрясающая улыбка. Очень энергичный, азартный и по-настоящему любящий музыку. Особенно музыку, которая раздвигала границы. Он умел играть на барабанах. Он жил и наслаждался этим. Я буду дорожить опытом, воспоминаниями и музыкой. Ушел слишком рано. Это просто неправильно. Я буду скучать по тебе, чувак. Rock In Peace, Тейлор»

В





+0 -1



просмотров: 140