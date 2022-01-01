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18 май 2022
MATT CAMERON сдал назад
MATT CAMERON принес извинения за слова о Тейлоре Хокинсе, которые он дал в недавнем интервью, о котором мы писали ранее:
«Когда я согласился принять участие в подготовке статьи Rolling Stone о Тейлоре, я предполагал, что это будет чествование его жизни и творчества. Мои цитаты были вырваны из контекста и переделаны в то изложение, о котором я и не помышлял.
Тейлор был дорогим другом и артистом высочайшего уровня. Я скучаю по нему. Я испытываю только глубочайшую любовь и уважение к Тейлору, Dave'у и семьям FOO FIGHTERS.
Мне искренне жаль, что я принял участие в этом интервью, и я прошу прощения, что моё участие могло причинить вред тем, к кому я испытываю только глубочайшее уважение и восхищение».
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