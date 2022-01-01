Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*Новая песня AMORPHIS 9
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 6
*Умер барабанщик DEAD KENNEDYS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



8 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе

4 ноя 2022 : 		 TAYLOR MOMSEN — о концерте в память о Тейлоре Хокинсе

7 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEDDY LEE и ALEX LIFESON выступили с DAVE GROHL, CHAD SMITH, DANNY CAREY на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 MILEY CYRUS и DEF LEPPARD на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса

30 сен 2022 : 		 NANCY WILSON почтила память Тейлора Хокинса

7 сен 2022 : 		 JUSTIN HAWKINS — о том, зачем он вышел петь песню AC/DC

7 сен 2022 : 		 Сын Тейлора Хокинса сыграл с FOO FIGHTERS

7 сен 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN сыграл песни отца на концерте памяти Тейлора Хокинса

5 сен 2022 : 		 FOO FIGHTERS приветствовали гостей на концерте памяти Тэйлора Хокинса

2 сен 2022 : 		 Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

20 июн 2022 : 		 Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад

5 май 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Тейлора Хокинса

3 май 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса

18 апр 2022 : 		 GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе

18 апр 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA — о Тейлоре Хокинсе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе



zoom
Участники KISS вместе с поклонниками в рамках Kiss Kruize XI просматривали фотографии и делились своими воспоминаниями. Когда дело дошло до снимка с Тейлором Хокинсом, Paul сказал:

«Это был день рождения Dave'а. И он пригласил меня сыграть с ним в Forum в Лос-Анджелесе, и, конечно же, Тейлора.

Прелесть великой группы — это химия между, по крайней мере, людьми. А FOO FIGHTERS — это как раз Dave и Тейлор. Тейлор был близок с Dave'ом как брат. И Тейлор, помимо того, что он феноменальный барабанщик... Я помню, когда я увидел его с Alanis Morissette, я подумал: "Господи. Кто этот парень? А ещё он был суперклассным парнем — одним из тех людей, которые очень любят музыку. И это трагедия, это ужасная потеря.

Я запомню его навсегда. Мы сделали несколько совместных проектов. Мы сделали "Do You Love Me?" и мы сделали "Detroit Rock City". И Тейлор надрал нам задницу.

Тейлор был большим фанатом KISS. И опять же, никто не любил музыку так, как он».

Барабанщик KISS Eric Singer добавил:

«Я встретил [Тейлора] до того, как он стал играть с кем-либо. Он был молодым парнем из округа Ориндж. Я пошёл в магазин барабанов — кажется, он назывался Orange County Percussion, — чтобы починить несколько инструментов. И парень, который владел магазином, сказал: "Eric, я собираюсь познакомить тебя с этим парнем". А Тейлор был в комнате и репетировал. Он собирался на прослушивание к [певице] Сасс Джордан. И Тейлор подошёл. Он был молодым парнем, ему было примерно 18 или 19 лет. И ровно таким же он был, и даже после того, как он стал по-настоящему знаменитым, он всегда оставался таким, каким был тогда».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом