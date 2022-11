сегодня



PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе



Участники KISS вместе с поклонниками в рамках Kiss Kruize XI просматривали фотографии и делились своими воспоминаниями. Когда дело дошло до снимка с Тейлором Хокинсом, Paul сказал:



«Это был день рождения Dave'а. И он пригласил меня сыграть с ним в Forum в Лос-Анджелесе, и, конечно же, Тейлора.



Прелесть великой группы — это химия между, по крайней мере, людьми. А FOO FIGHTERS — это как раз Dave и Тейлор. Тейлор был близок с Dave'ом как брат. И Тейлор, помимо того, что он феноменальный барабанщик... Я помню, когда я увидел его с Alanis Morissette, я подумал: "Господи. Кто этот парень? А ещё он был суперклассным парнем — одним из тех людей, которые очень любят музыку. И это трагедия, это ужасная потеря.



Я запомню его навсегда. Мы сделали несколько совместных проектов. Мы сделали "Do You Love Me?" и мы сделали "Detroit Rock City". И Тейлор надрал нам задницу.



Тейлор был большим фанатом KISS. И опять же, никто не любил музыку так, как он».



Барабанщик KISS Eric Singer добавил:



«Я встретил [Тейлора] до того, как он стал играть с кем-либо. Он был молодым парнем из округа Ориндж. Я пошёл в магазин барабанов — кажется, он назывался Orange County Percussion, — чтобы починить несколько инструментов. И парень, который владел магазином, сказал: "Eric, я собираюсь познакомить тебя с этим парнем". А Тейлор был в комнате и репетировал. Он собирался на прослушивание к [певице] Сасс Джордан. И Тейлор подошёл. Он был молодым парнем, ему было примерно 18 или 19 лет. И ровно таким же он был, и даже после того, как он стал по-настоящему знаменитым, он всегда оставался таким, каким был тогда».







+0 -0



просмотров: 165