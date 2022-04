сегодня



TED NUGENT — о Тейлоре Хокинсе



В рамках очередной программы "The Nightly Nuge", TED NUGENT прокомментировал смерть Тейлора Хокинса:



«Это больно до глубины души на многих уровнях. Пятьдесят лет ужасного, продолжительного праздника злоупотребления наркотиками. Я не... Я выношу приговор, потому что наркомания — это эгоизм. Его жена и дочь — о них следовало бы подумать. Провести время с женой и дочерью важнее, чем получить кайф, или менее важно, чем получить кайф?



Я уже много раз рассказывал эту историю, но я был её свидетелем. Мой басист Грег Арама был такой талантливый в 15 лет. Послушайте басовую партию на "Journey To The Center Of The Mind" группы AMBOY DUKES — парень был невероятно одарённым, виртуозом, знатоком грува и музыкальности. И он начал курить дурь, закончил героином и умер, когда ему было — я не знаю — около 20 лет. А какое будущее у него могло бы быть! Я говорил Джими Хендриксу: "Нет, мне не нужна твоя дурь, и она убьёт тебя, Джими". Бон Скотт [AC/DC] приходил в студию, когда моя группа записывала "Weekend Warriors" [1978] в Майами, а AC/DC приезжали [и работали над] "Highway To Hell" — просто феноменальные музыкальные способности. И каждый день он приходил пьяный с бутылкой Jack Daniel's или Old Grand-Dad [виски] и говорил: "Эй, Тедди, попробуй-ка вот это". И от него воняло, как от подгузника. Какой талант. Какой хороший парень. Все они были хорошими парнями.



Но бывает так, что музыка может быть настолько подавляющей, подача вашей шутки, вашего искусства или вашей мечты, она может быть настолько навязчивой, что от неё трудно избавиться. Знаете, как с тем парнем, который не занимается музыкой, которому трудно выкинуть песню из головы? Так вот, подумайте, как трудно тем из нас, кто творит. И если у них нет лука и стрел — и многие люди отвергнут это как слишком простое объяснение, но это не так; всё ведь и правда очень просто — если вы настолько одержимы своим искусством, что не можете от него оторваться, не стоит думать, что наркотики и алкоголь помогут. Но от этого становится только хуже.



Итак, если вы любили Тейлора Хокинса — я любил его; я любил этого человека; я всё ещё люблю его. Но его жену и дочь я люблю больше. Потому что не они разбили его сердце, а он разбил их сердце.



Итак, упокой Господь душу Тейлора Хокинса и всех тех укурков и пьяниц, которые умерли преждевременно. Благодарите Бога за каждый день, проведённый на земле. Дышите глубоко, концентрируйтесь на позитивном и проявляйте благоговение к своему дару жизни и своему священному храму. Не отравляйте свой священный храм. Это ведь так просто!»













+0 -1



просмотров: 238