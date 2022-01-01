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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 43
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
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Taylor Hawkins

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|||| 9 июн 2022

Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку



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Я выражаю огромную благодарность и восхищение всемирному сообществу FOO FIGHTERS и поклонникам Тейлора во всем мире за ту любовь, которую каждый из вас проявил к нашему любимому Тейлору. Ваша доброта стала бесценным утешением для моей семьи и меня в это время невообразимой скорби.

Как жена Тейлора и от имени наших детей, я хочу поделиться тем, как много вы значили для него и как он был предан тому, чтобы "заставить вас оторваться" во время каждого выступления. Для Тейлора было честью быть частью FOO FIGHTERS и он ценил свою роль мечты в группе каждую минуту из 25 лет своей работы с ними. Мы считаем каждого участника группы и всю команду FOO FIGHTERS своей семьей".

Проникновенный дух Тейлора и его глубокая любовь к музыке будут жить вечно благодаря его сотрудничеству с другими музыкантами и каталогу песен, в создании которых он принимал участие.

В память о его жизни, теперь всем нам, кто любил его больше всего, предстоит чтить наследие Тейлора и музыку, которую он нам подарил.

Еще раз спасибо всем вам за вашу любовь и сочувствие. Тейлор любил всех вас, и мы тоже любим вас.

С благодарностью, Элисон Хокинс

A Message from The Hawkins Family pic.twitter.com/mOOI9PXtJD






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