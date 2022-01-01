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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 32
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Taylor Hawkins

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19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

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31 мар 2022 : 		 PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса
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LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



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Paramount объединит усилия с FOO FIGHTERS и семьёй Хокинсов, чтобы представить глобальное музыкальное событие "The Taylor Hawkins Tribute Concert" («Концерт в честь Тейлора Хокинса») в портфеле ведущих вещательных, кабельных, потоковых и цифровых брендов глобальной медиа- и развлекательной корпорации. Концерт состоится 3 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, режиссёром выступит Джоэл Галлен, а продюсером — Эмер Паттен из EP-PIC Films And Creative. На концерте выступят известнейшие музыкальные деятели, которые объединятся в рамках чествования жизни, музыки и любви одной из самых известных фигур современной музыки.

«Музыка — это мощное средство связи, и для нас большая честь отметить непреходящее наследие Тейлора Хокинса, объединив портфель брендов и активов Paramount, чтобы установить ещё более глубокие связи с его глобальной базой поклонников, — сказал Боб Бакиш, президент и генеральный директор Paramount. — От широкого спектра платформ до универсальной силы наших брендов, Paramount имеет уникальные возможности для максимального охвата и распространения контента по всему миру, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться этим значимым музыкальным событием с аудиторией в каждой точке взаимодействия».

«Тейлор был не только невероятным барабанщиком и музыкантом, но и поистине одним из самых увлечённых суперфанатов музыки, которых видел мир. Его заразительная энергия и уникальный талант будут продолжать жить в его богатом творчестве, — отметил Брюс Гиллмер, глава отдела музыки, музыкальных талантов, программ и мероприятий Paramount и главный директор по музыкальному контенту Paramount+. — Вместе с FOO FIGHTERS и семьёй Хокинсов мы надеемся использовать глобальный масштаб Paramount, чтобы продемонстрировать всемирное влияние Тейлора на этом специальном концерте в честь Тейлора для зрителей во всём мире».

Полный концерт на стадионе «Уэмбли» будет доступен в прямом эфире и по запросу на потоковых и цифровых платформах Paramount, включая:

* Прямую трансляцию на Paramount+ (внутри страны), Pluto TV (на международном уровне) и YouTube-каналах бренда MTV (по всему миру) начиная с субботы, 3 сентября (11:30 утра EDT / 4:30 вечера BST).

* Доступ по требованию по всему миру через Paramount+ в субботу, 3 сентября, и на Pluto TV и MTV TV VOD, начиная с недели 5 сентября.

Специальные выпуски концерта будут транслироваться в прайм-тайм на вещательных и кабельных каналах Paramount по всему миру:

* Телевизионная сеть CBS покажет основные моменты трибьют-концерта в субботу, 3 сентября (10:00-11:00 вечера EDT).

* MTV также покажет часовой специальный выпуск на своих каналах по всему миру, начиная с Латинской Америки в субботу, 3 сентября, и других международных территорий в воскресенье, 4 сентября, за которым последует расширенный двухчасовой выпуск, который выйдет в эфир по всему миру в сентябре.

Продажа билетов и атрибутики на трибьют-концерты Тейлора Хокинса будет направлена в адрес благотворительных организаций, выбранных семьёй Хокинсов: Music Support и MusiCares.

Подписчики премиум-класса Paramount+ получат доступ к симулкасту в прямом эфире местного филиала CBS на сайте сервиса.

Среди тех, кто присоединился к этому событию, есть такие имена, как Travis Barker, Martin Chambers, Stewart Copeland, Josh Freese, Violet Grohl, Justin Hawkins, James Gang, Brian Johnson, Kesha, Luke Spiller, Lars Ulrich и сын Тейлора Shane, который исполнил композицию FOO FIGHTERS "My Hero".




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