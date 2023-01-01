28 авг 2023



SEBASTIAN BACH о выступлении на концерте памяти Тейлора Хокинса



SEBASTIAN BACH поделился своими ощущениями от выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса:



«Мне повезло, и я был удостоен чести выступить на трибьюте Тейлора Хокинса в L.A. Forum с Dave'ом Grohl'ом и FOO FIGHTERS в качестве моей группы, с Lars'ом Ulrich'ом на барабанах и Geezer'ом Butler'ом на басу. К сожалению, было это совсем недавно. Поскольку Тейлор Хокинс был моим другом и приятелем, они попросили меня спеть с ними на трибьюте. И я не мог поверить в это.



Знаете, все говорят: "NIRVANA покончила с роком" или что-то в этом роде. Так вот, NIRVANA попросила меня спеть с ними на Forum. Так что спасибо. Большое спасибо. Это был последний раз, когда я выступал в Лос-Анджелесе».







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