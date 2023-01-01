Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 13
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
*Drum-cam от SEPULTURA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



28 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о выступлении на концерте памяти Тейлора Хокинса

13 июл 2023 : 		 Концерт памяти Тейлора Хокинса номинирован на EMMY

25 мар 2023 : 		 100 барабанщиков почтили память Тейлора Хокинса

8 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе

4 ноя 2022 : 		 TAYLOR MOMSEN — о концерте в память о Тейлоре Хокинсе

7 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEDDY LEE и ALEX LIFESON выступили с DAVE GROHL, CHAD SMITH, DANNY CAREY на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 MILEY CYRUS и DEF LEPPARD на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса

30 сен 2022 : 		 NANCY WILSON почтила память Тейлора Хокинса

7 сен 2022 : 		 JUSTIN HAWKINS — о том, зачем он вышел петь песню AC/DC

7 сен 2022 : 		 Сын Тейлора Хокинса сыграл с FOO FIGHTERS

7 сен 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN сыграл песни отца на концерте памяти Тейлора Хокинса

5 сен 2022 : 		 FOO FIGHTERS приветствовали гостей на концерте памяти Тэйлора Хокинса

2 сен 2022 : 		 Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

20 июн 2022 : 		 Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад

5 май 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Тейлора Хокинса
Показать далее
| - |

|||| 28 авг 2023

SEBASTIAN BACH о выступлении на концерте памяти Тейлора Хокинса



zoom
SEBASTIAN BACH поделился своими ощущениями от выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса:

«Мне повезло, и я был удостоен чести выступить на трибьюте Тейлора Хокинса в L.A. Forum с Dave'ом Grohl'ом и FOO FIGHTERS в качестве моей группы, с Lars'ом Ulrich'ом на барабанах и Geezer'ом Butler'ом на басу. К сожалению, было это совсем недавно. Поскольку Тейлор Хокинс был моим другом и приятелем, они попросили меня спеть с ними на трибьюте. И я не мог поверить в это.

Знаете, все говорят: "NIRVANA покончила с роком" или что-то в этом роде. Так вот, NIRVANA попросила меня спеть с ними на Forum. Так что спасибо. Большое спасибо. Это был последний раз, когда я выступал в Лос-Анджелесе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 243

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом