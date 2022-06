сегодня



Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



Участники RUSH Geddy Lee и Alex Lifeson, Liam Gallagher из OASIS, участники QUEEN Roger Taylor и Brian May, Stewart Copeland из THE POLICE, Chris Chaney из JANE'S ADDICTION, Joshua Homme из QUEENS OF THE STONE AGE, Chrissie Hynde из PRETENDERS, Dave Chappelle, Wolfgang Van Halen из MAMMOTH WVH, Omar Hakim и участники CHEVY METAL среди прочих присоединяться к членам FOO FIGHTERS Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear и Rami Jaffee на концерте памяти Тейлора Хокинса, который пройдет третьего сентября на Уэмбли.







