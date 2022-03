28 мар 2022



AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса



AARON LEWIS посвятил композицию "Kill Me Like You Love Me" Тейлору Хокинсу:



«Мы потеряли потрясающего барабанщика и удивительного человека. Вокруг него всегда было только хорошо и здорово. Тейлор Хокинс, нам будет тебя очень не хватать!»













+0 -1



просмотров: 171