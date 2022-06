сегодня



GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



Geddy Lee и Alex Lifeson из RUSH, Nikki Sixx из MÖTLEY CRÜE, Miley Cyrus, Joshua Homme из QUEENS OF THE STONE AGE, Joan Jett, Brian May из QUEEN, Mark Ronson, Alanis Morissette, Gene Simmons из KISS, Chad Smith из RED HOT CHILI PEPPERS, Wolfgang Van Halen из MAMMOTH WVH и другие примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса, который состоится 27 сентября в Лос-Анджелесе.







+0 -0



просмотров: 17