Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео IN FLAMES 19
*Новое видео KREATOR 16
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 10
*Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых 10
*OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео IN FLAMES 19
*Новое видео KREATOR 16
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад

5 май 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Тейлора Хокинса

3 май 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса

18 апр 2022 : 		 GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе

18 апр 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA — о Тейлоре Хокинсе

15 апр 2022 : 		 SHINEDOWN почтили память Тейлора Хокинса

10 апр 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса

8 апр 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о Тейлоре Хокинсе

8 апр 2022 : 		 JASON BONHAM — о смерти Тейлора Хокинса

5 апр 2022 : 		 RICHIE SAMBORA — о Тейлоре Хокинсе

5 апр 2022 : 		 SOiL почтили память Тейлора Хокинса

4 апр 2022 : 		 Чарли Уоттса, Тейлора Хокинса вспомнили на Грэмми

4 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о Тейлоре Хокинсе

4 апр 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном почтили память Тейлора Хокинса

4 апр 2022 : 		 FLEA — о Тейлоре Хокинсе

2 апр 2022 : 		 ROGER TAYLOR почтил память Тейлора Хокинса

2 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о смерти Тейлора Хокинса

31 мар 2022 : 		 PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



zoom
Geddy Lee и Alex Lifeson из RUSH, Nikki Sixx из MÖTLEY CRÜE, Miley Cyrus, Joshua Homme из QUEENS OF THE STONE AGE, Joan Jett, Brian May из QUEEN, Mark Ronson, Alanis Morissette, Gene Simmons из KISS, Chad Smith из RED HOT CHILI PEPPERS, Wolfgang Van Halen из MAMMOTH WVH и другие примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса, который состоится 27 сентября в Лос-Анджелесе.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 17

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом