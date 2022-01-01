23 май 2022



MUNKY — о Тейлоре Хокинсе



В рамках недавней беседы гитарист KORN James "Munky" Shaffer ответил на вопрос, что он думает о смерти Тейлора Хокинса:



«Это печально. Я очень переживаю за его семью, его друзей и Dave'a. Посылаю лучи поддержки в его адрес, если он, конечно, настроен на приём. Они такие классные ребята».



Далее гитарист заметил, что обычно музыканты «очень чувствительные... Ты и должен быть таким, ведь ты творишь».







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