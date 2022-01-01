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Новая песня AVANTASIA
16
Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к...
14
Новое видео GRAVE DIGGER
10
Новое видео ARCH ENEMY
8
На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик
8
все новости группы
Taylor Hawkins
США
-
https://www.taylorhawkins.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/taylorhawkinsofficial/
23 май 2022
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MUNKY — о Тейлоре Хокинсе
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GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе
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SHINEDOWN почтили память Тейлора Хокинса
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WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса
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Вокалистка HALESTORM — о Тейлоре Хокинсе
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JASON BONHAM — о смерти Тейлора Хокинса
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TED NUGENT — о Тейлоре Хокинсе
4 апр 2022
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Лидер ANTHRAX с сыном почтили память Тейлора Хокинса
4 апр 2022
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FLEA — о Тейлоре Хокинсе
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ROGER TAYLOR почтил память Тейлора Хокинса
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PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса
30 мар 2022
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Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса
30 мар 2022
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Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе
28 мар 2022
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MAMMOTH WVH почтили память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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28 мар 2022
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28 мар 2022
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MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса
28 мар 2022
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Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS
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DUFF MCKAGAN, ROGER TAYLOR, NANCY WILSON на новом альбоме TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS
23 май 2022
MUNKY — о Тейлоре Хокинсе
В рамках недавней беседы гитарист KORN James "Munky" Shaffer ответил на вопрос, что он думает о смерти Тейлора Хокинса:
«Это печально. Я очень переживаю за его семью, его друзей и Dave'a. Посылаю лучи поддержки в его адрес, если он, конечно, настроен на приём. Они такие классные ребята».
Далее гитарист заметил, что обычно музыканты «очень чувствительные... Ты и должен быть таким, ведь ты творишь».
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