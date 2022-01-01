Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
*Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерт... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



30 мар 2022 : 		 JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе

28 мар 2022 : 		 MAMMOTH WVH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Джилл Байден почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 CANDLEBOX почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты RUSH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 UNDERØATH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты о смерти Тейлора Хокинса

17 янв 2020 : 		 DAVE GROHL и PERRY FARRELL выступили с TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 янв 2020 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 ноя 2019 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

28 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

22 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

16 окт 2019 : 		 DUFF MCKAGAN, ROGER TAYLOR, NANCY WILSON на новом альбоме TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS
| - |

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(_banners_yandex_1.phtml): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(_banners_yandex_1.phtml): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(): Failed opening '_banners_yandex_1.phtml' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear')
|||| 30 мар 2022

JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса



zoom
Ведущий шоу "The Late Late Show With James Corden" почтили память Тейлора Хокинса:

«Мы все были потрясены и опечалены в пятницу, когда узнали трагическую новость о том, что Тейлор Хокинс скончался. Вы многое читали о Тейлоре, и все, что вы читали, было правдой. Он был ярким светочем. Он освещал каждую комнату, в которую входил. Он был таким радостным, полным света, любви и всего того, что вы хотите видеть в человеке. У меня остались такие приятные воспоминания о том времени, которое я проводил с ним.

Мы просто хотели сказать, что всеми помыслами с семьей, друзьям, его коллегам по группе, фанатам FOO FIGHTERS, которые находятся по всему миру. И Тейлор, спасибо тебе за все, что ты дал нам, пока был здесь!»

JAMES CORDEN Honors TAYLOR HAWKINS On





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом