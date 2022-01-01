30 мар 2022



JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса



Ведущий шоу "The Late Late Show With James Corden" почтили память Тейлора Хокинса:



«Мы все были потрясены и опечалены в пятницу, когда узнали трагическую новость о том, что Тейлор Хокинс скончался. Вы многое читали о Тейлоре, и все, что вы читали, было правдой. Он был ярким светочем. Он освещал каждую комнату, в которую входил. Он был таким радостным, полным света, любви и всего того, что вы хотите видеть в человеке. У меня остались такие приятные воспоминания о том времени, которое я проводил с ним.



Мы просто хотели сказать, что всеми помыслами с семьей, друзьям, его коллегам по группе, фанатам FOO FIGHTERS, которые находятся по всему миру. И Тейлор, спасибо тебе за все, что ты дал нам, пока был здесь!»













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