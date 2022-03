28 мар 2022



ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса



ELTON JOHN в рамках выступления на Wells Fargo Arena перед исполнением "Don't Let The Sun Go Down On Me" обратился к зрителям:



«Я проснулся сегодня утром и узнал, что Тейлор Хокинс из FOO FIGHTERS скончался, и я был так потрясен, потому что он играл на моем альбоме "Lockdown Sessions" и был одним из самых приятных людей, которых только можно встретить, одним из величайших барабанщиков и настоящим музыкантом, который любил любую музыку и любил жизнь. И это так печально, что в возрасте 50 лет мы потеряли человека, в котором было столько страсти. И мне очень жаль его семью — его троих детей, жену и других родственников — и, конечно же, FOO FIGHTERS, которые потеряли дорогого любимого человека, которого никогда, никому не заменить. Но его музыка будет жить. Но я могу сказать, что он был великим, выдающимся. Так что эта песня посвящена ему и его семье, его жене и его детям».













