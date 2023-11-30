30 ноя 2023



GEDDY LEE о концерте памяти Тейлора Хокинса



GEDDY LEE в интервью The Met рассказал о своем участии в концертах памяти Тейлора Хокинса, которые прошли в Лондоне и Лос-Анджелесе:



«Это была невероятная пара дней. По понятным причинам всё было очень трогательно. И вот перед вами, во-первых, два события, посвященные жизни и, к сожалению, кончине великого человека, Тейлора Хокинса, который был удивительным мужчиной. Конечно, он был великим барабанщиком, великим рокером, но он был прекрасным и экспрессивным парнем. И я как раз получил от него электронное письмо. Он был таким. Время от времени он отправлял записку и просто проверял, как дела. "Эй, чувак, что ты делаешь? Почему ты не играешь, чувак? Давай, оторви свою задницу. Выходи на сцену". Вот таким он был человеком. Так что для нас было важно участвовать в этом событии.



Dave Grohl — самый невероятный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он понимал, как трудно нам с Alex'ом было бы вернуться и играть без Нила [Пирта]. И все же он сказал: "Вы были так важны для Тейлора. Я не могу представить себе, как сделать такой концерт без вас". И я сразу же ответил: "Да, конечно". Но он прекрасно понимал, насколько это будет сложно. "Единственное, чего точно не стоит делать, — это играть с одним барабанщиком. Потому что тогда все скажут: "Это новый RUSH". Так что давайте разделим песни между всеми ударниками. Я не хочу играть самые сложные партии. Это может сделать кто-то другой". [Смеется] Но в любом случае, это было отличное событие. Мы отдали дань уважения ему, а я получил возможность отдать дань уважения Нилу. И поскольку в Лос-Анджелесе мы играли в "Форуме" [где в 2015 году состоялся последний концерт RUSH], для меня это был момент катарсиса. И в каком-то смысле мы смогли снова обрести эти песни и чувствовать себя хорошо, исполняя их, независимо от того, был с нами Нил или нет. И это важно не только для нас, но и для того, чтобы двигаться дальше».







+1 -0



( 4 ) просмотров: 249

