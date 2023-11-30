Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 34
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
*GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефон... 13
*DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!» 13
*MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 34
*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



30 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о концерте памяти Тейлора Хокинса

28 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о выступлении на концерте памяти Тейлора Хокинса

13 июл 2023 : 		 Концерт памяти Тейлора Хокинса номинирован на EMMY

25 мар 2023 : 		 100 барабанщиков почтили память Тейлора Хокинса

8 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе

4 ноя 2022 : 		 TAYLOR MOMSEN — о концерте в память о Тейлоре Хокинсе

7 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEDDY LEE и ALEX LIFESON выступили с DAVE GROHL, CHAD SMITH, DANNY CAREY на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 MILEY CYRUS и DEF LEPPARD на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса

30 сен 2022 : 		 NANCY WILSON почтила память Тейлора Хокинса

7 сен 2022 : 		 JUSTIN HAWKINS — о том, зачем он вышел петь песню AC/DC

7 сен 2022 : 		 Сын Тейлора Хокинса сыграл с FOO FIGHTERS

7 сен 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN сыграл песни отца на концерте памяти Тейлора Хокинса

5 сен 2022 : 		 FOO FIGHTERS приветствовали гостей на концерте памяти Тэйлора Хокинса

2 сен 2022 : 		 Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

20 июн 2022 : 		 Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад
Показать далее
| - |

|||| 30 ноя 2023

GEDDY LEE о концерте памяти Тейлора Хокинса



zoom
GEDDY LEE в интервью The Met рассказал о своем участии в концертах памяти Тейлора Хокинса, которые прошли в Лондоне и Лос-Анджелесе:

«Это была невероятная пара дней. По понятным причинам всё было очень трогательно. И вот перед вами, во-первых, два события, посвященные жизни и, к сожалению, кончине великого человека, Тейлора Хокинса, который был удивительным мужчиной. Конечно, он был великим барабанщиком, великим рокером, но он был прекрасным и экспрессивным парнем. И я как раз получил от него электронное письмо. Он был таким. Время от времени он отправлял записку и просто проверял, как дела. "Эй, чувак, что ты делаешь? Почему ты не играешь, чувак? Давай, оторви свою задницу. Выходи на сцену". Вот таким он был человеком. Так что для нас было важно участвовать в этом событии.

Dave Grohl — самый невероятный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он понимал, как трудно нам с Alex'ом было бы вернуться и играть без Нила [Пирта]. И все же он сказал: "Вы были так важны для Тейлора. Я не могу представить себе, как сделать такой концерт без вас". И я сразу же ответил: "Да, конечно". Но он прекрасно понимал, насколько это будет сложно. "Единственное, чего точно не стоит делать, — это играть с одним барабанщиком. Потому что тогда все скажут: "Это новый RUSH". Так что давайте разделим песни между всеми ударниками. Я не хочу играть самые сложные партии. Это может сделать кто-то другой". [Смеется] Но в любом случае, это было отличное событие. Мы отдали дань уважения ему, а я получил возможность отдать дань уважения Нилу. И поскольку в Лос-Анджелесе мы играли в "Форуме" [где в 2015 году состоялся последний концерт RUSH], для меня это был момент катарсиса. И в каком-то смысле мы смогли снова обрести эти песни и чувствовать себя хорошо, исполняя их, независимо от того, был с нами Нил или нет. И это важно не только для нас, но и для того, чтобы двигаться дальше».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 ноя 2023
father
А почему этого Хокинса вдруг стали так чествовать? Он же просто барабанщик, причём он даже не самый известный барабанщик в той группе, где играл. Я вообще его имя узнал только тогда, когда он умер, но про него пиздёж идёт такой, словно умер величайший музыкант как минимум десятилетия. Мне кажется, про Джорджа Харрисона не так часто вспоминают, как про Хокинса. Может я недостаточно осведомлён? Чем заслужил такие почести Тейлор Хокинс?
30 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
father, так же часто происходит - человек умер, и его качества могут несколько гиперболизировать. Ну представь, человек жив и присутствует в твой жизни, ты к нему привык, все его качества тебе знакомы, они не кажутся экстраординарными. И тут его не становится, и на фоне этой всей пустоты его ушедшие качества, казавшиеся или были вполне стандартными, кажутся куда более великими.
Ну и какая-то сентиментальность играет, я думаю.
Мне кажется, когда не стало Харрисона, все твердили, каким великим гитаристом он был)
30 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
А знаете, что? Как Гедди начал раскручивать свою книгу, я решил восполнить некоторые пробелы и переслушать альбомы Rush, которые прошли мимо меня в свое время. Я открыл для себя Counterparts 1993 года. Какой же охренительный альбом. Удивительным образом вместе хорошо живут тяжеленная Stick It Out и легкая, словно написанная для U2, Everyday Glory. Шикардосная инструменталка Leave That Things Alone… Пушка, а не альбом.
Like!1
1 дек 2023
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, для меня он всегда был самым любимым из не-арт-роковых альбомов.

просмотров: 249

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом