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JOHN 5 — о смерти Тейлора Хокинса



JOHN 5 в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние известия о смерти Тейлора Хокинса:



«Я дружил с Тейлором и участвовал в нескольких концертах с ним, с его группой CHEVY METAL.



Это просто безобразие, потому что Тейлор был очень особенным — он был очень талантлив. Невероятный барабанщик, великолепный певец, просто замечательный человек. И это просто выбило меня из колеи на два дня. Я ни с кем не разговаривал. Я был так подавлен произошедшим, потому что я очень любил Тейлора. И я скучаю по нему. Он был особенным человеком, он был прекрасным другом. Боже, он был таким замечательным парнем, с ним было так весело, он всегда был счастлив. Это просто ужасно, ужасно, ужасно. Он был великим человеком. Люди любили его, а он любил людей».













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