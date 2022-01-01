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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Taylor Hawkins

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JOHN 5 — о смерти Тейлора Хокинса



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JOHN 5 в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние известия о смерти Тейлора Хокинса:

«Я дружил с Тейлором и участвовал в нескольких концертах с ним, с его группой CHEVY METAL.

Это просто безобразие, потому что Тейлор был очень особенным — он был очень талантлив. Невероятный барабанщик, великолепный певец, просто замечательный человек. И это просто выбило меня из колеи на два дня. Я ни с кем не разговаривал. Я был так подавлен произошедшим, потому что я очень любил Тейлора. И я скучаю по нему. Он был особенным человеком, он был прекрасным другом. Боже, он был таким замечательным парнем, с ним было так весело, он всегда был счастлив. Это просто ужасно, ужасно, ужасно. Он был великим человеком. Люди любили его, а он любил людей».

JOHN 5





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