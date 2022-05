сегодня



SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса, исполнив композицию Foo Fighters "My Hero" в рамках Beale Street Music Fest, Memphis, Tennessee.







