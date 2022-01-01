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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 22
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Taylor Hawkins

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SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса



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SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса, исполнив композицию Foo Fighters "My Hero" в рамках Beale Street Music Fest, Memphis, Tennessee.

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE Perform FOO FIGHTERS'




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