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Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе



Sheila E. на красной дорожке церемонии Оскар ответила на вопрос, что она думает о смерти Тейлора Хокинса:



«Я опустошена, потому что мы не так давно играли вместе. И он потрясающий барабанщик. Такой добрый, такой благородный. Его смех, его улыбка. Он входит в комнату, и ты сразу: "Тейлор!" Он просто... Я имею в виду, я даже не знаю, что сказать или как это прочувствовать. Я всё ещё в шоке. Я пытаюсь справиться с этим, а потом думаю: "Так, подождите минутку. Что происходит?"»



После появления известий о смерти музыканта она написала в Твиттере:



«Я опустошена известиями о том, что один из моих любимых барабанщиков, Тейлор Хокинс, умер. Всеми помыслами с семьёй и группой, сочувствую вашей потере. Тейлор, тебя будет очень не хватать!»



















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