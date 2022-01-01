Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 14
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 14
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



30 мар 2022 : 		 PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе

28 мар 2022 : 		 MAMMOTH WVH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Джилл Байден почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 CANDLEBOX почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты RUSH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 UNDERØATH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты о смерти Тейлора Хокинса

17 янв 2020 : 		 DAVE GROHL и PERRY FARRELL выступили с TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 янв 2020 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 ноя 2019 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

28 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

22 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

16 окт 2019 : 		 DUFF MCKAGAN, ROGER TAYLOR, NANCY WILSON на новом альбоме TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS
| - |

|||| сегодня

Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе



zoom
Sheila E. на красной дорожке церемонии Оскар ответила на вопрос, что она думает о смерти Тейлора Хокинса:

«Я опустошена, потому что мы не так давно играли вместе. И он потрясающий барабанщик. Такой добрый, такой благородный. Его смех, его улыбка. Он входит в комнату, и ты сразу: "Тейлор!" Он просто... Я имею в виду, я даже не знаю, что сказать или как это прочувствовать. Я всё ещё в шоке. Я пытаюсь справиться с этим, а потом думаю: "Так, подождите минутку. Что происходит?"»

После появления известий о смерти музыканта она написала в Твиттере:

«Я опустошена известиями о том, что один из моих любимых барабанщиков, Тейлор Хокинс, умер. Всеми помыслами с семьёй и группой, сочувствую вашей потере. Тейлор, тебя будет очень не хватать!»

SHEILA E. On TAYLOR HAWKINS








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )
30 мар 2022, 11:27
Горячая сука была в молодости.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 377

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом