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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Taylor Hawkins

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ROGER TAYLOR почтил память Тейлора Хокинса



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ROGER TAYLOR при получении награды OBE почтил память Тейлора Хокинса:

«Наши семьи были очень близки. Он был, как называла его моя жена, солнечным светом в человеческом обличье. Он был чудеснейшим человеком, и я не могу поверить, что больше не увижу его».

Кроме того, Roger отметил, что Тейлор был «вдохновляющим наставником» для его сына, Rufus'a Taylor'a, который является барабанщиком THE DARKNESS.

«Он многое сделал, чтобы помочь моему сыну, который является отличным барабанщиком, и он фактически стал его наставником. Нам будет очень его не хватать».

QUEEN




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