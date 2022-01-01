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Фронтмен GOJIRA — о Тейлоре Хокинсе



Фронтмен GOJIRA Joseph Duplantier обсудил известие о смерти Тейлора Хокинса:



«Да, естественно, что это затронуло всех, всё музыкальное сообщество и всех поклонников. Это не первый раз, когда прекрасная душа, хрупкая душа приносится в жертву на алтарь развлечений и рок-н-ролла. И мы за то, чтобы поехать в турне и отдать всё ради этого, но за это нужно платить. Это очень, очень, очень тяжело для психики, души и семей. Мы оставляем детей. Это тяжело для всех. И я думаю, что он просто ещё одна жертва этого явления. Всё гораздо сложнее, чем люди могут подумать. Жизнь рок-звезды не всегда легка. Это много ночей в автобусах и долгое время вдали от дома. Так что да, это коснулось всех нас».













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