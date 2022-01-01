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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Taylor Hawkins

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30 мар 2022 : 		 Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе

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28 мар 2022 : 		 ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса

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28 мар 2022 : 		 JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Джилл Байден почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 CANDLEBOX почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты RUSH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 UNDERØATH почтили память Тейлора Хокинса

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FLEA — о Тейлоре Хокинсе



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FLEA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой была его реакция на известия о смерти Тейлора Хокинса:

«Это было настоящим шоком... Я любил Тейлора. Он был жизнерадостным чуваком. До того, как я встретил Тейлора, и задолго до того, как он стал играть в FOO FIGHTERS, один из моих лучших друзей детства, мой друг Три [Кит Барри], с которым я начинал свою музыкальную школу, преподавал музыку в музыкальной школе в округе Ориндж, здесь, в Лос-Анджелесе, и он говорил: "Мужик, тут один парень продаёт гитарные струны, а он звезда. Он барабанщик, и я говорю тебе, что он станет рок-звездой". И это был Тейлор. Это было задолго до того, как он стал играть с Аланис Мориссетт.

Но я всегда любил Тейлора. Мне было весело с ним. Мы гастролировали с ними много-много лет. И он был лучшим другом — он был очень дружен с нашим барабанщиком, Chad'ом Smith'ом. И это очень тяжёлое испытание для Chad'а и всех, с кем он был близок, потому что он был добрым, щедрым, просто весёлым парнем и потрясающим барабанщиком. Посылаю лучи любви его семье и всем, кто его знал. И да благословит Господь его прекрасную душу».

RED HOT CHILI PEPPERS





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